Polizei Braunschweig

POL-BS: Falsche Handwerker

Braunschweig (ots)

Braunschweig, 05.06.2023, 12:00 bis 15:20 Uhr

Vielfach falsche Dachdecker und falsche Wasserwerker im Stadtgebiet unterwegs

Gegen 15:00 Uhr klingelte eine unbekannte Frau an der Haustür einer 89-jährigen Braunschweigerin im westlichen Ringgebiet. Unter dem Vorwand, die Wasserleitungen kontrollieren zu müssen, wurde sie von der Seniorin in die Wohnung gelassen. Da im Haus tatsächlich Bauarbeiten stattfanden, ergab sich nicht der Verdacht einer falschen Wasserwerkerin. Nachdem die Seniorin einige Zeit im Badezimmer auf die laufenden Wasserhähne achtete, befand sich die Täterin unbeobachtet in der Wohnung. Nach kurzer Zeit war die Frau verschwunden und die alte Dame bemerkte das Fehlen von Schmuck.

Bereits in den Mittagsstunden erbeutete ein bislang unbekannter Mann Bargeld in dreistelliger Höhe. Er klingelte bei einer 73-jährigen Braunschweigerin in der Innenstadt und täuschte vor, im Auftrag des Schornsteinfegers Dacharbeiten vornehmen zu müssen. Nachdem sich einige Zeit teilweise unbeobachtet im Obergeschoss und auf der Dachterrasse des Hauses aufhielt, verlangte er von der Dame eine Bezahlung für die Arbeiten. Obwohl er ankündigte noch einmal mit Werkzeug zurückzukehren, blieb er dem Haus fern. Im Nachgang bemerkte die Dame das Fehlen von Schmuck. Ebenfalls am Nachmittag suchte ein Unbekannter eine Dame in der Lindenbergsiedlung auf. Die 87-jährige Frau öffnete ihre Haustür jedoch nur einen Spalt weit. Der Mann sagte, dass er unbedingt ins Haus müsse, um sich einen Schaden am Schornstein anzuschauen. Die Dame versperrte jedoch mit ihrem Rollator die Tür, sodass er nicht ins Haus gelangen konnte. Der Mann flüchtet unerkannt.

Die Kriminalpolizei nahm in allen Fällen die Tatorte auf, sicherte Spuren und fertigte mehrere Strafanzeigen.

Die Polizei warnt derzeit vor sogenannten Falschen Handwerken. Die Täter versuchen unter dem Vorwand von angeblichen Schäden in die Wohnräume zu gelangen und dort unbeobachtet Diebstähle zu begehen. Teilweise betreten auch weitere Täter unbemerkt die Wohnung, wenn die Bewohner abgelenkt sind. Die Polizei rät, keine unangekündigten Handwerker in die Wohnräume zu lassen und Unbekannte, falls sie sich in der Wohnung befinden, unter keinen Umständen aus den Augen zu lassen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell