Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Waldhausen: PKW prallt gegen Baum - fünf Verletzte

Aalen (ots)

Am frühen Mittwochmorgen gegen 3 Uhr befuhr ein 21-Jähriger mit einem Opel die Arlesberger Straße (K3289) von Arlesberg in Richtung Waldhausen. In einer dortigen Linkskurve kam das Fahrzeug aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der rechten Fahrzeugseite zunächst mit einer Hecke und im weiteren Verlauf mit einem Baum. Das Fahrzeug schleuderte weiter und prallte gegen einen weiteren Baum, von welchem der PKW wieder auf die Straße abgewiesen und dort zum Stillstand kam. Das Fahrzeug war zum Unfallzeitpunkt mit fünf männlichen Personen im Alter zwischen 17 und 21 Jahren besetzt. Der Fahrer sowie zwei Mitfahrer wurden schwer, die anderen beiden Insassen leicht verletzt. Zwei Personen wurden im Fahrzeug eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 22 Wehrleuten vor Ort kamen, aus dem Fahrzeug befreit werden. Zudem waren noch fünf Rettungswagen, zwei Notarztwagen sowie ein Rettungshubschrauber vor Ort. Ein schwer verletzter 20-jähriger Mitfahrer musste mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

