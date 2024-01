Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Merfeld/ Personen schleichen durch Gärten

Coesfeld (ots)

Mehrere Zeugen bemerkten am Dienstag (30.01.24) in Merfeld unbekannte Personen, die sich Gebäude anschauten. Gegen 20.30 Uhr fiel ihnen auf, wie zwei vermummte Personen Am Friedhof durch eine Hecke in einen Garten gingen. Sie verschwanden kurz darauf wieder. Im Bereich Kornkamp, Bauerschaft, Am Mühlenbach fielen vier Personen auf, die sich ebenfalls in Gärten aufhielten. Sie liefen im Anschluss weg und stiegen in ein Auto, das an der Ecke Kornkamp, Lavesumer Straße stand. Es soll weiß, grau, oder silbern sein. Es könnte sich bei dem Fahrzeug um einen VW Golf oder einen Seat handeln. Das Auto soll sehr laut und schnell gewesen sein. Die vier Personen waren zwischen 25 und 30 Jahre alt und waren sportlich gekleidet. Eine von ihnen trug einen Rucksack.

Wenig später meldete ein weiterer Zeuge, dass er gegen 12 Uhr im Bereich Von-Croy-Weg eine unbekannte Frau beobachtete, wie sie sich Türen und Fenster anschaute. An den Hausecken kundschaftete sie zudem potenzielle Kameras aus. Sie hatte braune zu einem Pferdezopf gebundene lange Haare, trug hellgraue Sportschuhe, eine graue Hose, einen roten Pullover sowie eine lila/violette Weste.

In keinem der Fälle kam es zu einem Einbruch. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell