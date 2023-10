Polizei Dortmund

POL-DO: Kollision zwischen Fußgänger und E-Scooter: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Am Donnerstag (28. September) um 16.55 Uhr hat sich in dem Einmündungsbereich der Franz-Liszt-Straße und der Haydnstraße in Dortmund ein Verkehrsunfall zwischen einem 63-Jährigen Fußgänger und einem E-Scooter ereignet. Die Polizei Dortmund sucht Zeugen.

Einem Zeugen zufolge touchierte der E-Scooter den Fußgänger auf Höhe der Trinkhalle am linken Arm, woraufhin es zum Sturz kam. Der Unfallverursacher hielt kurz an, um Hilfe zu leisten. Kurz darauf entfernte er sich jedoch vom Unfallort in Richtung Westen und ließ den gestürzten Mann zurück.

Der 63-Jährige Dortmunder wurde leichtverletzt von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Laut Zeugenaussagen soll es sich bei dem Tatverdächtigen um einen schlanken, dunkelhäutigen Mann handeln, der ca. 1,85 m groß ist. Er fuhr einen roten E-Scooter ohne Kennzeichen.

Hinweise zum Unfallhergang oder zu der gesuchten Person nimmt die Polizeiwache Nord unter 0231/132-2321 entgegen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell