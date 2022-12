Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher auf der Suche nach Bargeld - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt/-Zuffenhausen (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch (30.11.2022) in ein Vereinsheim an der Sommerrainstraße und in ein Restaurant an der Straßburger Straße eingebrochen. In der Sommerrainstraße hebelten die Täter zwischen 22.00 Uhr und 09.30 Uhr ein Fenster auf und durchsuchten die Räumlichkeiten des Vereinsheims. Sie erbeuteten mehrere Flaschen Bier und einen Geldbeutel in dem sich zirka 40 Euro Bargeld befanden. In der Straßburger Straße beobachtete eine Zeugin gegen 06.00 Uhr zwei männliche Personen im Hinterhof des Restaurants dabei, wie sie eine Leiter gegen eine dortige Mülltonne lehnten. Als sie die beiden ansprach, gingen sie davon. Die Täter gelangten zuvor mutmaßlich über die Leiter durch das Küchenfenster in das Restaurant, durchwühlten die Räumlichkeiten und stahlen über 200 Euro Bargeld. Bei einem der Täter soll es sich um einen zirka 180 Zentimeter großen, korpulenten Mann gehandelt haben. Er trug dunkle Kleidung, unter anderem einen Kapuzenpullover und eine dicke Winterjacke. Zum zweiten Täter liegt keine Personenbeschreibung vor. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu wenden.

