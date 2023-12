POL-PDKL: Brand in einem Carport

Wolfstein / Rutsweiler an der Lauter / Kreimbach-Kaulbach (ots) - In der Nacht von Freitag den 22.12.2023 auf Samstag den 23.12.2023 machte sich ein bislang unbekannter Täter in Wolfstein, Kreimbach-Kaulbach und Rutsweiler an der Lauter an bislang mindestens 5 unverschlossenen Fahrzeugen zu schaffen. In der Straße "In Stahlhausen" in Wolfstein wurden drei Fahrzeuge angegangen. In der Straße "Auf Altschloß" in ...

