Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: ostalbkreis: Diebstahl - Unfallfluchten - Sachbeschädiung - Vater verletzt Sohn mit Glasflasche

Aalen (ots)

Ellwangen: Unfallflucht

Am Dienstag gegen 21:20 Uhr beschädigte ein 18-Jähriger mit seinem Opel beim Ausparken in der Max-Eyth-Straße einen BMW und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei konnte den Fahrer rasch ermitteln. Zudem stellten die Beamten fest, dass der junge Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Er musste zur Blutentnahme ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 350 Euro.

Jagstzell/Keuerstadt: Scheibe eingeschlagen

Unbekannte schlugen im Zeitraum zwischen Donnerstagmittag, 05.09.24 und Samstagmorgen, 07.09.24, an einem Forsthaus eine Scheibe ein. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 930-0 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Auf einem Parkplatz eines Gartencenters im Sachsenhof wurde von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer am Dienstag, zwischen 10:10 Uhr und 10:50 Uhr, ein dort geparkter Ford beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von ca. 400 Euro. Zeugen welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Nummer 07171 358-0 zu melden.

Schwäbisch Gmünd/Straßdorf: Zwei Pedelecs gestohlen

Am Dienstag, zwischen 16:00 Uhr und 16:30 Uhr, wurden in der Georg-Mühleisen-Straße zwei Pedelecs im Wert von insgesamt ca. 7.000 Euro gestohlen. Hinweise auf den Diebstahl nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 7171 358-0 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Autodiebstahl

Ein auf einem Schotterparkplatz in der Nepperbergstraße abgestellter blauer BMW 330xd wurde im Zeitraum vom 31.08.24, 12:30 Uhr und Dienstag, 10.09.24, 13:30 Uhr, entwendet. Da die Beifahrertür des Fahrzeugs, mit dem amtlichen Kennzeichen AA-MY 34, defekt war, war es wohl nicht abgeschlossen. Im Fahrzeug befanden sich zudem der Fahrzeugschlüssel sowie diverse Fahrzeugpapiere. Zeugen, die Angaben zum Diebstahl oder Verbleib des Fahrzeugs im Wert von etwa 4500 Euro machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 melden.

Aalen: Vater verletzt Sohn mit Glasflasche

Am Dienstag gegen 20:20 Uhr kam es bei der Unterführung an der Stuttgarter Straße/Marienstraße zu einem Streit zwischen einem 19-Jährigen und einer 20-jährigen Frau. Die beiden Alkoholisierten gingen aufeinander los und wälzten sich auf dem Boden. Der 41-jährige Vater des jungen Mannes, der ebenfalls mit der Personengruppe unterwegs war, nahm daraufhin eine Glasflasche und schlug mit dieser auf den Kopf seines Sohnes. Dieser ließ daraufhin von der Frau ab und wollte stattdessen auf seinen Vater losgehen, was jedoch durch weitere Begleiter verhindert werden konnte. Anschließend entfernte sich der verletzte 19-Jährige in unbekannte Richtung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell