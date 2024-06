Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Motorrad gestohlen und in Brand gesetzt

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte machten sich am frühen Donnerstagmorgen an einem Motorrad im Stadtgebiet zu schaffen. Gegen 3 Uhr wurde der Polizei ein brennendes Kraftrad auf einem Rundweg hinter einer Häuserreihe in der Karcherstraße gemeldet. Nachdem das Gefährt durch die Feuerwehr gelöscht wurde, ergaben Ermittlungen, dass die Maschine gestohlen war. Nach den Angaben des Besitzers stand das Zweirad von Donnerstag, 20 Uhr, bis Freitag, 3 Uhr am Straßenrand in der Parkstraße. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Zeugen, denen in dem genannten Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2260 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell