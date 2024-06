POL-PPWP: Nach Schlägerei Widerstand geleistet

Kaiserslautern (ots) - Am Dienstagnachmittag wurde die Polizei zu einem Unfall in der Ludwigstraße gerufen. Nach bisherigen Ermittlungen war gegen 15 Uhr eine 31-Jährige mit ihrem Seat Leon in Richtung Lauterstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 1 musste die Frau verkehrsbedingt abbremsen. Der hinter ihr fahrende 59-Jährige übersah den Bremsvorgang und fuhr der Autofahrerin auf. Durch den Zusammenstoß wurden ...

