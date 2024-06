Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrradstreife unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Am Montag, 24. Juni, waren Polizeibeamte in der Innenstadt mit dem Fahrrad auf Streife. Ein besonderes Augenmerk legten die Schutzleute auf den Bereich der Fußgängerzone. Auch wenn sich die meisten Verkehrsteilnehmer an das dort herrschende Durchfahrtverbot hielten, wurden Verwarnungen gegen fünf Verkehrsteilnehmer ausgesprochen. Die vier Fahrradfahrer und der E-Scooter-Fahrer waren nicht von ihrem Gefährt heruntergestiegen, um es zu schieben, sondern fuhren einfach weiter. Ebenso ging den Polizisten ein Parksünder ins Netz, der unrechtmäßig in der Fußgängerzone parkte. Gegen alle Beteiligten wurde ein sogenanntes Ordnungswidrigkeitenverfahren eröffnet. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell