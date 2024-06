Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrerflucht durch Zeugenhinweise geklärt

Kaiserslautern (ots)

Durch aufmerksame Zeugen war es der Polizei am Dienstagmorgen möglich, eine Unfallflucht in der Straße "Hölzengraben" zu klären. Wie den Beamten mitgeteilt wurde, streifte gegen 8:30 Uhr ein Lkw einen am Straßenrand geparkten Seat Formentor. Hierbei ging der linke Außenspiegel des Pkw zu Bruch. Ohne anzuhalten setzte der Kraftfahrer seine Fahrt fort. An einer nahegelegenen Baustelle gelang es der Polizeistreife den 60-jährigen Fahrer des Gespanns ausfindig zu machen. An der Mercedes Zugmaschine konnten Beschädigungen festgestellt werden, die zu dem Unfall passten. Der Mann muss sich jetzt wegen des Verdachts der Unfallflucht verantworten. Die Ermittlungen dauern an. |kfa

