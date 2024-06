Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: In Tankstelle randaliert

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein 37-Jähriger sorgte am späten Dienstagabend für Aufsehen in einer Tankstelle in der Lauterstraße. Der Mann betrat gegen 21:30 Uhr den Verkaufsraum und kippte einen Wassereimer auf den Boden. Der Aufforderung der Kassiererin, das Geschäft zu verlassen, kam der Randalierer nicht nach. Im Gegenteil: Er blieb und beleidigte die Frau. Erst als eine Polizeistreife auftauchte, machte sich der 37-Jährige daran, den Ort zu verlassen. Den Platzverweis, den die Beamten aussprachen, quittierte der Mann mit einem Hitlergruß. Auf den Tatverdächtigen kommen jetzt Strafanzeigen wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs, der Beleidigung und der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen zu. |kfa

