POL-PPWP: Wohnungseigentümer wird zum angeblichen Einbrecher

Mackenbach (ots) - Mehrere Handwerksunternehmen mussten bei der Baustelle "Birkenbusch / Am schwarzen Weg", Nahe der Kreisstraße 79, Diebstähle beklagen. Am zurückliegenden Wochenende drangen bisher unbekannte Diebe in die, noch im Rohbau befindliche Appartementanlage ein und entwendeten Baumaterialien sowie Werkzeuge. Insgesamt drei Handwerksunternehmen aus der Region erlitten Sachschäden, die insgesamt im ...

