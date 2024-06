Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruchsdiebstahl in Gaststätte

Kaiserslautern (ots)

Auf die Gastronomie hatten es Einbrecher im Stadtteil Erzhütten / Wiesenthalerhof abgesehen.

Bereits schon in der Nacht von Samstag auf Sonntag drangen Diebe unerkannt in die Gaststätte bei der dortigen Sportanlage ein und gingen den Zigarettenautomaten an.

Der entstandene Sachschaden mit Diebesgut dürfte deutlich im vierstelligen Bereich liegen. Die Täter flüchteten unerkannt. Bisher liegen zu den Einbrechern keine Hinweise vor.

Sachdienliche Mitteilungen oder auch verdächtige Wahrnehmungen in vorliegender Sache nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0631/369-2620 oder per Email an kdkaiserslautern.kdd@polizei.rlp.de entgegen|pvd

