Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Sporthalle - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

Vergangenes Wochenende verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Sporthalle in der Richard-Bock-Straße. Der oder die Täter entwendeten Bargeld in unbekannter Höhe und verursachten mehrere Tausend Euro Schaden am Schließsystem. Wer kann sachdienliche Angaben zur Tat machen? Hinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0184846/2023 entgegen. (ah)

