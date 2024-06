Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Sturz eines Fahrradfahrers - Helm verhindert schlimmeres

Hirschhorn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Glück im Unglück hatte ein Fahrradfahrer am Sonntagvormittag in der Hauptstraße. Der 67-Jährige war gegen 11:45 Uhr in Richtung Katzweiler unterwegs. Als er von der Straße auf den Radweg wechseln wollte, blieb er am Bordstein hängen und stürzte. Der Mann fiel mit seinem Kopf direkt auf die Bordsteinkante und verletzte sich. Der Fahrradhelm des Seniors verhinderte Schlimmeres. Ein Rettungswagen brachte den Biker im Anschluss zwecks weiterer Untersuchungen in ein Krankenhaus. Das Fahrrad nahmen die Beamten mit und übergaben es der Ehefrau des Gestürzten.

