Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfall Kaufland Geschädigter gesucht

Bitburg (ots)

Am 22.04.2024 zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr kam es auf dem Kaufland-Parkplatz in Bitburg (Kölner Straße 11, 54634 Bitburg) zur Kollision eines schwarzen BMW mit einem unbekannten PKW (Farbe: Orange). Am geschädigten PKW könnte Sachschaden an der Vorder- sowie Hintertüre (fahrerseitig) in Höhe von ca. 50-63cm entstanden sein. Der geschädigte Fahrzeugbesitzer oder Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bitburg Tel: 06561/96850 zu melden.

