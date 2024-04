POL-PDWIL: Schwerer Verkehrsunfall mit Radlader auf der K 38

Steinrausch (Irrhausen) (ots) - In der Zeit vom Sonntag, 13.04. - Dienstag, 16.04.2024 wurde in Irrhausen, Auf der Steinrausch, ein PKW-Anhänger beschädigt. An dem Fahrzeug wurden die Reifen zerstochen. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen. Wer Hinweise zur Täterin oder zum Täter geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Prüm in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizei Prüm Telefon: 06551-9420 ...

mehr