Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Erst randaliert dann Widerstand geleistet

Sembach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein 24-jähriger sorgte am frühen Sonntagmorgen für Aufsehen in der Junkers Straße. Zunächst randalierte der junge Mann gegen 3 Uhr auf einer öffentlichen Veranstaltung und geriet dann mit anderen Besuchern in Streit. Noch bevor der Disput ausuferte, schnappte die Security zu und rief die Polizei. Als die Beamten den Unruhestifter ansprachen, begann dieser sofort die Polizisten zu beleidigen. Da der augenscheinlich stark alkoholisierte Mann weiterhin sehr aggressiv und aufbrausend war, nahmen ihn die Schutzleute in Gewahrsam. Hierbei wehrte er sich mit Leibeskräften gegen das Anlegen der Handschellen. Die Situation besserte sich auch nicht auf dem Weg zum Streifenwagen. Dort spuckte er einem Schutzpolizisten ins Gesicht. Auf dem Altstadtrevier angekommen, wurde dem 24-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Sie soll Aufschluss über die Alkoholisierung des Mannes geben. Bis zu seiner Ausnüchterung und zur Verhinderung weiterer Straftaten, musste der Randalierer anschließend in einer Zelle bleiben. Die Polizei hat Strafanzeigen wegen der Beleidigungen und des Widerstands aufgenommen. |kfa

