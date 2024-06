POL-PPWP: Diebstähle aus Rohbauanlage

Hirschhorn (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Glück im Unglück hatte ein Fahrradfahrer am Sonntagvormittag in der Hauptstraße. Der 67-Jährige war gegen 11:45 Uhr in Richtung Katzweiler unterwegs. Als er von der Straße auf den Radweg wechseln wollte, blieb er am Bordstein hängen und stürzte. Der Mann fiel mit seinem Kopf direkt auf die Bordsteinkante und verletzte ...

mehr