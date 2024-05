LPI-SHL: Alkoholisiert mit dem Rad gestürzt

Gellershausen (ots) - In den frühen Morgenstunden des Donnerstags (02.05.2024) brannte es aus bislang ungeklärter Ursache in einem Einfamilienhaus in der Gellershäuser Dorfstraße in Gellershausen (Ortsteil der Stadt Heldburg). Die 73-jährige Bewohnerin kam mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Die Straße musste zur Durchführung der Löscharbeiten durch die Feuerwehr mehrere Stunden voll gesperrt werden. Nach aktuellen Erkenntnissen entstand ein Sachschaden von ...

