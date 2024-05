Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zusammenstoß zwischen Auto und Rettungswagen

Bad Salzungen (ots)

Mittwochabend befand sich ein im Einsatz befindlicher Rettungswagen mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn auf der Fahrt zum Krankenhaus. Die Fahrerin des Rettungswagens fuhr von Langenfeld kommend langsam in den Kreuzungsbereich der Bundesstraßen 285 und 62 ein, um ihre Fahrt in Richtung Bad Salzungen fortzusetzen. Eine 18-jährige Autofahrerin, welche auf der B62 in Richtung Tiefenort unterwegs war, bemerkte den Rettungswagen zu spät und es kam zum Zusammenstoß im Bereich der Ampelkreuzung. Die 18-Jährige, sowie auch ihre beiden Mitfahrer verletzten sich leicht. Auch die Sanitäterin und der Patient, die sich hinten im Rettungswagen befunden hatten, erlitten leichte Verletzungen. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro, am Rettungswagen ein Schaden von etwa 15.000 Euro. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell