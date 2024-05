Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Aufgefahren

Schleusingen (ots)

Dienstagnachmittag waren zwei Autofahrer hintereinander auf der Landstraße von Ratscher (Schleusingen) kommend in Richtung A73 unterwegs. Der vorausfahrende 32-jährige VW-Fahrer musste verkehrsbedingt bremsen, was der hinter ihm fahrende 21-jährige Audi-Fahrer zu spät bemerkte und auf den VW auffuhr. Der 21-Jährige verletzte sich bei dem Zusammenprall leicht. Um seinen Audi kümmerte sich der Abschleppdienst. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

