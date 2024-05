LPI-SHL: Dieseldiebe

Suhl (ots) - Am 30.04.2024 gegen 19:30 Uhr befand sich der 28-Jährige Geschädigte im LIDL in Hildburghausen, Am Friedhof. Hier packte er seine gekauften Waren in eine Tasche. Hierzu legte er sein Mobiltelefon der Marke Samsung auf dem Bäckerstand im Vorraum des Lidl ab. Dieser war zu der Zeit bereits geschlossen. Als er seine Sachen eingepackt hatte, ging er aus dem Vorraum. Kurze Zeit später bemerkte er das Fehlen seines Handys und er eilte zu dem Ablageort des Handys ...

mehr