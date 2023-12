POL-LIP: Lage. Deko-Rentier gestohlen.

Lippe (ots) - Am Mittwoch (27.12.2023) drangen Einbrecher zwischen 9:00 und 18:30 Uhr in ein Wohn- und Geschäftshaus in der Langen Straße ein. Sie beschädigten ein Fenster und durchsuchten die Wohnräume in den oberen Geschossen des Hauses. Die Unbekannten entkamen unerkannt mit Bargeld. Sachdienliche Zeugenhinweise zum Einbruch erbittet das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 6090. Pressekontakt: Polizei ...

