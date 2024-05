LPI-SHL: Handy vergessen

Suhl (ots) - Ein bislang unbekannter Täter beschädigte in der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen ein Bauzaunelement, welches an einer Baustelle in der Würzburger Straße in Suhl aufgestellt war. Das Element wurde heruntergerissen und verbogen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0109656/2024 bei der Polizei in Suhl zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

