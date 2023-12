Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkr. Rottweil) Unfall auf der Schiltachstraße - Linienbus stößt mit Toyota zusammen (05.12.2023)

Schramberg (ots)

Bei einem Unfall auf der Schiltachstraße ist am Dienstagnachmittag ein Linienbus mit einem Toyota zusammengestoßen. Ein 52-Jähriger bog mit einem Linienbus auf Höhe eines Einkaufsmarktes in die Schiltachstraße ab und stieß dabei mit einem vorfahrtsberechtigten Toyota Yaris eines 61-Jährigen zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

