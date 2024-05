LPI-SHL: Sturz mit Motorrad

Schwallungen (ots) - Unbekannte betraten in der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen die Kompostanlage in Schwallungen. Sie zapften mehr als 100 Liter Diesel aus einer Baumaschine, entwendeten zudem eine Werkzeugkiste samt Inhalt und eine 12 V Batterie. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

