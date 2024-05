LPI-J: Presse Apolda

apolda (ots) - Am 30.04.2024 kam es zwischen 09:20 Uhr und 09:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Bereich der Utenbacher Straße in Apolda. Hierbei wurde an einem geparkten Pkw Hyundai der linke Außenspiegel beschädigt und es kam zu Lackkratzern am Fahrzeug in Höhe von etwa 200 Euro. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher pflichtwidrig von der Unfallstelle. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda ...

