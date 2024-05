LPI-J: Presse Apolda

Apolda (ots) - In der Nacht vom 30.04.2024 zum 01.05.2024 wurden zwischen 20:00 Uhr und 00:45 Uhr in der Ortslage Kromsdorf zwei geparkte Pkw beschädigt. An beiden Fahrzeugen, Pkw Volvo und Pkw Citroen, wurden jeweils vermutlich mittels messerähnlichen Gegenstand Reifen zerstochen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von jeweils 100 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 ...

