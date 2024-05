LPI-J: Presse PI Apolda

Weimar (ots) - Am Montagvormittag befuhr ein 40jähriger Apoldaer mit seinem Jeep die Fuldaer Straße in Fahrtrichtung Ernst-Thälmann-Straße. Als an der Kreuzung zur Röhrstraße die Rechtsabbiegeampel grün zeigte und ein vorausfahrendes Fahrzeug entsprechend abbog, setzte der Jeep-Fahrer seine Geradeausfahrt bei Rot fort. Er stieß in der Folge mit einem VW zusammen, der aus Richtung Röhrstraße bei Grün die Fuldaer ...

mehr