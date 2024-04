Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall mit einer Leichtverletzten

Weimar (ots)

Am Montagvormittag befuhr ein 40jähriger Apoldaer mit seinem Jeep die Fuldaer Straße in Fahrtrichtung Ernst-Thälmann-Straße. Als an der Kreuzung zur Röhrstraße die Rechtsabbiegeampel grün zeigte und ein vorausfahrendes Fahrzeug entsprechend abbog, setzte der Jeep-Fahrer seine Geradeausfahrt bei Rot fort. Er stieß in der Folge mit einem VW zusammen, der aus Richtung Röhrstraße bei Grün die Fuldaer Straße überqueren wollte. Der 81jährige Fahrer des VW erlitt einen Schock, seine 77jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt und zur Behandlung ins Klinikum gebracht. Auch der Unfallverursacher musste ins Klinikum, bei ihm wurde aufgrund eines Alkoholtests von knapp 0,5 Promille eine Blutentnahme durchgeführt. Sachschaden an den Fahrzeugen entstand in Gesamthöhe von etwa 13000 Euro, das Verursacherfahrzeug musste abgeschleppt werden.

