LPI-J: Fahrt unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Weimar (ots) - Am Montagmorgen wurde durch eine Mitarbeiterin einer Legefelder Sauna festgestellt, dass im Verlaufe der Sonntagnacht in diese eingebrochen wurde. Unbekannte Täter hebelten dafür ein Fenster auf und gelangten so ins Innere. Entwendet wurden in Summe Wechselgeld, Trinkgeld der Angestellten und Eintrittskarten im Gesamtwert von etwa 6000 Euro. Der entstandene Sachschaden wird auf 1200 Euro geschätzt.

