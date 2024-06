Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auffahrunfall führt zu Verletzungen

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde die Polizei zu einem Unfall in der Ludwigstraße gerufen. Nach bisherigen Ermittlungen war gegen 15 Uhr eine 31-Jährige mit ihrem Seat Leon in Richtung Lauterstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 1 musste die Frau verkehrsbedingt abbremsen. Der hinter ihr fahrende 59-Jährige übersah den Bremsvorgang und fuhr der Autofahrerin auf. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Sowohl die Fahrerin des Seats als auch die 9-jährige Beifahrerin des Renaults klagten im Anschluss über Schmerzen. Ein Rettungswagen brachte beide in ein Krankenhaus. Die Fahrspur war während der Unfallaufnahme für zirka 35 Minuten gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen. |kfa

