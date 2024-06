Polizei Bonn

POL-BN: Straßenraub in der Bonner Innenstadt - Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei ermittelt nach einem Raubdelikt, dass sich am frühen Samstagmorgen (01.06.2024) in der Maximilianstraße sowie am Rheinufer ereignete. Zur Tatzeit, vermutlich gegen 06:00 Uhr, soll eine 10-15-köpfige Personengruppe den 31-jährigen Geschädigten zunächst geschlagen und getreten haben. Der Geschädigte habe sich daraufhin in Richtung Rheinufer entfernt und sei dort, von den ihm folgenden Tatverdächtigen, erneut attackiert worden. Anschließend sollen die Tatverdächtigen den 31-Jährigen beraubt und diesem 100EUR Bargeld sowie dessen Handy entwendet haben. Der Geschädigte wurde am Kopf sowie am Ellenbogen verletzt und anschließend einem Bonner Krankenhaus zugeführt.

Aus der Gruppe der Tatverdächtigen, unter denen sich eine Frau befunden haben soll, kann der Verletzte drei Personen näher beschreiben:

- Ein Beteiligter wird als männlich, circa 20-25 Jahre alt, 1,80 m groß, dünn mit schwarzen Haaren und einem Kinnbart beschrieben. - Eine weitere beteiligte, männliche Person sei 25 Jahre alt, ebenfalls 1,80 m groß und habe kurz rasierte Haare. - Die tatverdächtige Frau sei etwa 1,60 m groß gewesen und habe albanisch gesprochen.

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung führte nicht mehr zum Antreffen der Tatverdächtigen.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer die Auseinandersetzungen gesehen hat oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de bei den Ermittlern zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell