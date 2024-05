Polizei Bonn

POL-BN: Meckenheim: Verkehrskommissariat ermittelt nach Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Meckenheim (ots)

Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall am vergangenen Dienstag (28.05.2024) in Meckenheim.

Zur Unfallzeit gegen 12:55 Uhr war ein 73-jähriger Autofahrer nach eigenen Angaben auf der auf der Heerstraße in Fahrtrichtung Johannesstraße unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 37 überquerten plötzlich zwei Jugendliche auf jeweils einem E-Scooter die Fahrbahn. Das Auto des 73-Jährigen erfasste einen der Jugendlichen, der in Folge auf die Motorhaube aufgeladen wurde und sich augenscheinlich dabei am linken Bein verletzte. Nachdem der Autofahrer ausgestiegen war, um sich um den verletzten Jungen zu kümmern, stieg dieser wieder auf den Roller und fuhr, gemeinsam mit seinem Begleiter, in Richtung der Johannesstraße davon.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail unter vk2.bonn@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell