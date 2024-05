Polizei Bonn

POL-BN: Dreiste Telefonbetrüger in Raum Bad Godesberg unterwegs - Senioren um mehrere 10.000 Euro erleichtert - Kripo ermittelt

Mehrere 10.000 Euro ergaunerten Telefonbetrüger am 28.05.2024. Falsche Polizisten, ein falscher Staatsanwalt und ein "vertrauenswürdiger Abholer" erleichterten ein Seniorenehepaar aus dem Rhein-Sieg-Kreis um diese großen Bargeldsumme.

Gegen 14:20 Uhr meldete sich zunächst eine weibliche Person bei den Geschädigten. Sie gab sich weinend als Tochter der Senioren aus und schilderte, dass sie einen folgenschweren Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem eine Person ums Leben gekommen sei. Schließlich übernahm "Hauptkommissar Weiß" das Gespräch und erklärte, dass zur Verhinderung einer Haft für die Tochter eine Kaution in Höhe von mehreren 10.000 Euro hinterlegt werden müsse. Im weiteren Verlauf wurde dann ein Übergabeort für das vorhandene Bargeld in Bad Godesberg vereinbart. Ein falscher Staatsanwalt erklärte hierzu schließlich, dass ein Angestellter das Geld an dem besprochenen Ort in Empfang nehmen würde - hierzu wurde auch eine Quittung in Aussicht gestellt. Gegen 16:20 Uhr erschien auch der angekündigte "Abholer" an dem vereinbarten Ort, nahm das Bargeld entgegen und entfernte sich dann unerkannt.

Als die Geschädigten schließlich vergeblich auf seine Rückkehr mit einer "Quittung" warteten, informierten sie die Polizei und erstatteten Anzeige.

Das zuständige KK 24 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen.

Wie kann man sich vor den Telefonbetrügern schützen?

Ausführliche Informationen und Tipps zum wirksamen Schutz vor den Betrügern gibt die Bonner Polizei auch auf der Webseite https://bonn.polizei.nrw/seniorenpraevention-0

Wie laufen solche Anrufe ab? Schauspieler Marek Erhardt und Deutschlands älteste Synchronsprecherin Luise Lunow haben im Zusammenwirken mit der Polizei Hamburg einen authentischen Schockanruf eingesprochen. Wie diese Anrufe funktionieren, warum immer wieder ältere Menschen um die Ersparnisse ihres gesamten Lebens gebracht werden und welche Informationen hierzu die Polizei Hamburg für Sie hat, hören Sie hier: https://www.polizei.hamburg/geschockt-abgezockt

Die Polizei empfiehlt: Hören Sie sich die Aufnahme aufmerksam an. Reden Sie mit Ihrer Verwandtschaft und im Bekanntenkreis über Schockanrufe und Telefonbetrug. Bereiten Sie sich gedanklich darauf vor, dass auch Sie einen solchen Anruf erhalten könnten.

