Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 231112 - 2074 Frankfurt - Flughafen

Kelsterbach: Festnahme nach Diebstahl eines Mietwagens

Frankfurt (ots)

(dr) Heute Mittag (12.11.2023) entwendete ein Mann am Frankfurter Flughafen ein Mietfahrzeug. Bei seiner anschließenden Flucht beschädigte er eine Zufahrtsschranke und geriet kurzzeitig auf das Betriebsgelände. Polizeibeamte nahmen ihn wenig später in Kelsterbach fest.

Nach derzeitigen Erkenntnissen begab sich der Tatverdächtige zu einem am Terminal 1 gelegenen Parkhaus und entwendete gegen 13:25 Uhr ein zur Reinigung abgestelltes Mietfahrzeug. Danach flüchtete er mit dem Pkw mutmaßlich über den Hugo-Eckener-Ring weiter auf den Airportring und beschädigte am Tor 21 eine Schranke. Nachdem er kurzzeitig den Betriebsbereich (dieser ist dem Sicherheitsbereich vorgelagert und eine Zufahrt zum Vorfeld ist von dort nicht möglich) des Flughafens befahren hatte, verließ er diesen wieder über die beschädigte Zufahrt und setzte seine Fahrt in Richtung Mörfelden-Walldorf fort.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen stellten Zivilfahnder das verunfallte Fahrzeug in Kelsterbach fest. Polizeibeamte traten an den Wagen heran und entdeckten den Tatverdächtigen im Kofferraum. Er ließ sich widerstandslos festnehmen.

Der offensichtlich desorientierte Mann machte bei seiner Festnahme einen sehr verwirrten Eindruck. Er war zudem oberkörperfrei und trug keine Schuhe. Der Festgenommene kam für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf eine Polizeidienststelle. Seine Identität ist bislang noch ungeklärt. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Die Ermittlungen in der Sache dauern an. Der Betrieb des Flughafens war zu keiner Zeit beeinträchtigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell