Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Spontanversammlung beim Besuch des Ministerpräsidenten

Schmalkalden (ots)

Donnerstagvormittag fand ein geplanter Besuch des Ministerpräsidenten des Freistaates Thüringen, Herr Bodo Ramelow, in einem Betrieb in der Straße "An der Auehütte" in Schmalkalden statt. Gegen kurz vor 11:00 Uhr versammelten sich mehrere Lkw und Pkw in der Zufahrt zum Betriebsgelände und die 19 anwesenden Personen rollten Transparente mit politischem Bezug aus. Die Aktion wurde von der Polizei und der Versammlungsbehörde als Spontanversammlung gewertet. Da sich kein Versammlungsleiter vor Ort zu erkennen gab, wurden die Auflagen durch die Polizei verlesen. Der Ministerpräsident führte im Anschluss an seinen Besuch in dem Betrieb von 12:50 Uhr bis 13:15 Uhr ein Gespräch mit den Versammlungsteilnehmern und verließ anschließend störungsfrei das Gelände. Daraufhin löste sich auch die Spontanversammlung auf.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell