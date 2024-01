Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gegen Hauswand gefahren

Floh-Seligenthal (ots)

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Gothaer Straße in Floh-Seligenthal. Ein 23-jähriger Autofahrer stieß gegen eine Hauswand, als er auf der winterglatten Fahrbahn nach rechts von der Straße abkam. Verletzt wurde zum Glück niemand. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. An der Hauswand kam es nach aktuellen Erkenntnissen nur zu leichten Schäden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell