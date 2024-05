Polizei Bonn

POL-BN: 24-Jährige in Bonn-Tannenbusch von Unbekanntem attackiert - Polizei prüft fremdenfeindlichen Hintergrund und fahndet nach Tatverdächtigem

Bonn (ots)

In den Abendstunden des 30.05.2024 (Donnerstag) wurde eine 24-Jährige auf der Hohe Straße in Bonn-Tannenbusch von einem ihr unbekannten Mann mehrfach attackiert und verletzt.

Die Geschädigte war in dem Zeitraum zwischen 21:00 und 21:30 Uhr zu Fuß auf der Hohe Straße in Richtung Oppelner Straße unterwegs. Hier wurde sie von einer männlichen Person unvermittelt angesprochen und in fremdenfeindlicher Art und Weise beleidigt. Schließlich versuchte er, der Geschädigten ihr Kopftuch herunter zu reißen. Im weiteren Verlauf attackierte er die junge Frau mit einem spitzen Gegenstand im Bereich der Hüfte und einer Hand und verletzte sie hierbei - der Täter entfernte sich dann unerkannt vom Ort des Geschehens.

Die Frau alarmierte schließlich über Notruf Polizei- und Rettungskräfte. Sie wurde dann vor Ort entsprechend versorgt.

Die eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Feststellung des flüchtigen Mannes, zu dem derzeit folgende Beschreibungsmerkmale vorliegen:

45-50 Jahre alt

175-180 cm groß normale Statur Oberlippenbart auf der linken Wange unterhalb des Auges eine erhöhte Warze auffallend fettige kurze braune Haare, dunkle Augen, keine Brille sprach akzentfrei Deutsch

trug ein orangefarbenes Oberteil / darüber eine geöffnete schwarze Kapuzenjacke dunkle Hose helle Schuhe

Der Staatsschutz der Bonner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und eine Ermittlungsgruppe eingerichtet.

Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu dem geschilderten Geschehen gemacht haben oder Angaben zur Identität/zum aktuellen Aufenthaltsort der beschriebenen Person machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell