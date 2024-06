Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Frauen heimsen sich mehrere Strafanzeigen ein - Polizist angegriffen

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Zwei Frauen hielten am späten Mittwochabend die Polizei auf Trab. Zunächst meldete sich gegen 22:30 Uhr ein Mann aus der Trippstadter Straße und gab an, von zwei aggressiven weiblichen Personen angegangen worden zu sein. Das Duo wollte ihn schlagen. Der 36-Jährige konnte die Angriffe abwehren. Da sich die Angreiferinnen aber bereits aus dem Staub gemacht hatten, konnten die Einsatzkräfte niemanden mehr feststellen. Gegen 23:30 Uhr wurde der Polizei ein ähnlicher Sachverhalt aus der Hauptstraße gemeldet. Zwei Frauen würden herumschreien und hätten mehrere Menschen angegriffen und beleidigt. Beim Eintreffen des Streifenwagens nahm eine der mutmaßlichen Täterinnen direkt Reißaus. Die 18-Jährige konnte durch die Beamten eingeholt werden. Hierbei schlug sie unvermittelt einem Polizisten ins Gesicht. Da sich die Tatverdächtige in einem psychischen Ausnahmezustand befand, brachte ein Rettungswagen die junge Frau in ein Krankenhaus. Sie sowie ihre 20-jährige Komplizin müssen sich jetzt wegen des Verdachts der Körperverletzung, der Beleidigung sowie dem Angriff auf Polizeibeamte rechtfertigen. |kfa

