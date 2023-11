Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Seesen vom 18.11.2023

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Am Donnerstag, den 16.11.2023, gegen 18:30 Uhr, befährt eine 20-jährige Seesenerin mit ihrem Pkw die L 466, aus Richtung Rhüden kommend, in Richtung B 82 / Langelsheim, als diese auf Höhe des Einmündungsbereiches Am Zainer Berg im Begriff war in diese Straße linksseitig einzubiegen. Dabei übersah diese jedoch einen aus Langelsheim kommenden, in Richtung Rhüden fahrenden, vorfahrtberechtigten 58-jährigen Pkw-Fahrer, sodass es zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Der 58-Jährige wurde hierdurch leicht verletzt. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 10.000,00 EUR.

i.A. Schneider, PKin

