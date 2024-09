Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstähle - Unfallflucht

Aalen (ots)

Oberkochen: Unfallflucht

Zwischen Sonntag, 20 Uhr und Montag, 5:40 Uhr, ereignete sich in der Dreißentalstraße eine Unfallflucht. Ein unbekannter PKW-Fahrer streifte hierbei einen dort geparkten Opel eines 27-Jährigen. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 4000 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Oberkochen unter 07364/955990 entgegen.

Bopfingen/Schloßberg: Gartenmöbel entwendet

Unbekannte entwendeten im Zeitraum von Dienstag, 21 Uhr, bis Mittwoch, 7:30 Uhr, in einem Neubaugebiet in der Sperrlingstraße Gartenmöbel im Wert von rund 1000 Euro. Wer verdächtige Wahrnehmungen in dem Bereich gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeiposten Bopfingen unter 07362/96020 zu melden.

Schwäbisch Gmünd/Bettringen: Pedelec entwendet

Am Dienstag wurde zwischen 13:50 Uhr und 21:30 Uhr ein Pedelec aus einem Mehrfamilienhaus in der Oderstraße entwendet. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Bettringen unter 07171/7966490 entgegen.

