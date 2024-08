Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrer stoßen zusammen - 41-Jähriger verletzt (25.08.2024)

Konstanz (ots)

Bei einem Unfall auf der Einmündung Seestraße/Glärnischstraße sind am Sonntagabend zwei Radfahrer zusammengestoßen. Eine 29-Jährige bog von der Glärnischstraße kommend nach links auf den Radweg der Seestraße ab und stieß dabei mit einem in Richtung Stadt fahrenden 41 Jahre alten Radler zusammen. Beide kamen infolge dessen zu Fall. Ein Rettungswagen brachte den 41-Jährigen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

