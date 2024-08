Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen, B523, Lkr. Tuttlingen) Auffahrunfall und anschließende Unfallflucht - insgesamt rund 14.000 Euro Blechschaden (24.08.2024)

Tuttlingen, B523 (ots)

Eine bislang unbekannte Autofahrerin hat am Samstagvormittag auf der Bundesstraße 523 zwischen Tuttlingen und Talheim zunächst einen Auffahrunfall verursacht und ist anschließend von der Unfallstelle geflüchtet. Gegen 11.45 Uhr war eine unbekannte Audi Q2-Fahrerin auf der B523 in Richtung Tuttlingen unterwegs. An der Einmündung nach Seitingen-Oberflacht bremste die Unbekannte trotz Grün zeigender Ampel so stark ab, dass ein dahinterfahrender 33-Jähriger mit einem Audi A4 einen Zusammenstoß nur durch Ausweichen und starkes Bremsen verhinderte. Einem wiederum hinter dem A4 fahrenden 27-Jährigem mit einem VW Golf reichte es nicht mehr, so dass er in das Heck des vorausfahrenden Wagens prallte. Die unbekannte Fahrerin des Q2 hielt daraufhin kurz an, entfernte sich dann jedoch in Richtung Tuttlingen von der Unfallstelle. An dem VW Golf entstand Blechschaden in Höhe von rund 8.000 Euro, den Schaden am Audi A4 schätzte die Polizei auf etwa 6.000 Euro. Die Ermittlungen zu der flüchtigen Unbekannten dauern an.

