Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald

Schwarzwald Baar Kreis) Betrunken Auto gefahren und Unfall verursacht (25.08.2024)

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Ein 48-Jähriger ist am Sonntagabend betrunken Auto gefahren und hat auf der Straße "Großbauernweg" einen Unfall verursacht. Gegen 18:00 Uhr fuhr der Mann mit einem Ford von der Straße "Bruderhausweg" kommend, in Richtung eines Grillplatzes. Hierbei kam er nach links von der Straße ab und stieß mit einem Baum zusammen. Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde von einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Ein 39-jähriger Mitfahrer verletzte sich leicht. Am Ford entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Im Zuge der Überprüfung des Fahrers stellten die bei der Unfallaufnahme eingesetzten Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest konnte nicht durchgeführt werden, doch nahm das Krankenhaus, im Auftrag der Polizei eine Blutentnahme vor.

