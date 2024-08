Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Radfahrer bei Unfall auf der Wieselbergstraße verletzt (24.08.2024)

VS-Villingen (ots)

Am Samstagmittag hat sich auf der Wieselsbergstraße ein Unfall ereignet, bei dem ein Radfahrer verletzt worden ist. Ein 58-Jährige fuhr mit einem Pedelec auf einem Radweg in Richtung Stadtmitte als zeitgleich ein 70 Jahre alter Mann mit einem Mercedes von der Abfahrt der Bundesstraße 33 kam. An der Einmündung kam es zum Zusammenstoß, da der Autofahrer den von rechts kommenden Radfahrer übersah. In dessen Folge stürzte der 58-Jährige und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell