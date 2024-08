Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Unfall an der Einmündung Spittelstraße und Seestraße - Zeugenaufruf (24.08.2024)

VS-Schwenningen (ots)

Bei einem Unfall auf der Einmündung der Seestraße auf die Spittelstraße ist am Samstagabend ein Radfahrer verletzt worden. Gegen 18:30 Uhr fuhr ein 15-jähriger Radler auf dem Gehweg neben der Spittelstraße in Richtung Vorderer See. An der Einmündung zur Seestraße überquerte er die Straße bei grün zeigender Fußgängerampel. Gleichzeitig bog ein 86-jähriger Autofahrer, ebenfalls bei Grün, von der Seestraße nach links auf die Spittelstraße ab. Es kam auf der Fahrbahn zum Zusammenstoß zwischen dem Opel und dem Radfahrer. Durch den Sturz verletzt er sich leicht an der Hand. Es werden nun Zeugen zum Unfall gesucht, die gesehen haben, für wen die Ampel zum Zeitpunkt des Unfalls grün zeigte. Sie werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwenningen unter der Telefonnummer 07720 / 85000 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell