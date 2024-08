Konstanz (ots) - Am frühen Sonntagmorgen, 25. August 2024, kam es gegen 00:30 Uhr in einer Wohnung im Gutenbergweg in Konstanz zu einem Brand. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet eine Matratze in einem Schlafzimmer einer 81-jährigen Frau vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an einer Heizdecke in Brand. Durch die Hilferufe der betroffenen Person wurde ...

